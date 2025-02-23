Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadelede Umut Verici Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün ve şiddetin sona ereceğine dair umut veren açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Mücadelede Umut Verici Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Veren Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, "Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır" dedi.

Terörle Mücadelede Yeni Dönem

Erdoğan, bu açıklamalarıyla birlikte, Türkiye'nin güvenlik alanında atacağı adımların ve uluslararası iş birliklerinin hız kazanacağını belirtti. Hükümetin kararlılığı sayesinde, halkın huzuru ve güvenliği için gereken önlemlerin alınmaya devam edeceğini ifade etti.

Bu umut verici açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü bir dönemde gelmesi bakımından büyük bir önem taşıyor.

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