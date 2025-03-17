Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık." sözleriyle terörle mücadeleye dikkat çekti.

Konuşmasında, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla tebriklerini ileten Erdoğan, bu mübarek günlerin milletle olan gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Ramazan aylarının manevi atmosferine dikkat çeken Erdoğan, terör ve provokasyonlarla bu atmosferi zehirlemek isteyenlerin olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Bugün de Ramazan'ın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanlar olduğunun farkındayız. Ancak Ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor," diyerek bu tür saldırılara karşı durduklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye girişimlerinin yanı sıra, ekonomik reformlara da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yıl daha disiplinli geçecek, gelecek yıldan itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız için ciddi adımlar atacağız." açıklamasında bulundu.

İç siyasetteki tartışmalara da değinen Erdoğan, "Birileri kendi parti içi çekişmelerini ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır." diyerek ana muhalefetin durumunu eleştirdi.

Erdoğan, süregelen sorunlarla ilgili çözüm yollarına odaklandıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etme sorumluluğuyla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca, AK Parti'nin sürekliliğine ve kararlılığına vurgu yaparak, "AK Parti iktidarı 2053'e kadar da 2071'e kadar da bu yola devam eder." dedi.

Son olarak, seçim çalışmalarına dikkat çekerek, "Projelerimizi, vizyonumuzu bıkmadan, usanmadan anlatacağız." diyerek partililerden destek istedi.