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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün Bitmesini İstemeyenler Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurgularken, terörizmin faydasını görenlerin sivil siyasetten uzak durduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün Bitmesini İstemeyenler Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlalıklarını bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, "Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine silaha yaslayanlar sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler" ifadesini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi güçlendirme amacı taşıdığını gözler önüne seriyor. Erdoğan, sivil siyasetin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, toplumsal birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

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