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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TETZ'de Dijital Zorbalığa Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TETZ'deki konuşmasında eğitimde teknolojinin önemini vurguladı ve dijital zorbalığa karşı mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TETZ'de Dijital Zorbalığa Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (TETZ), "Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken, geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Eğitimde Teknolojiye Yatırımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen TETZ'de, Türkiye'nin eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusundaki başarılarının OECD ülkeleri arasında dikkat çektiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitime odaklanacağını vurguladı.

Yapay Zeka ve Eğitimdeki Etkileri

Erdoğan, yapay zeka kullanımının pek çok avantaj sunduğunu ancak bazı sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti. "Araştırmayı, bilgiye ulaşmayı ve yorumlamayı kolaylaştıran yapay zeka, aynı zamanda tembelliği ve intihali özendirebiliyor," diye konuştu.

Dijital Zorbalık ve Çocukların Ruh Sağlığı

Dijital ortamda yaşanan zorbalığın çocukların ruh sağlığı üzerindeki tehditlerine dikkat çeken Erdoğan, "Dijital zorbalık ve linç kültürü, her yaştan insanı tehdit ediyor," dedi. Travmalar, kaygı bozuklukları ve intihar vakalarının arttığını vurguladı.

Küresel Teknoloji Şirketlerine Eleştiri

Erdoğan, küresel teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin özgürlük bahanesiyle pazar işgali yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu platformlar, vatandaşlarımızı birer pazar malzemesi olarak göremez," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Hediye ve Katılımcılar

Programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla tasarlanmış müzik aleti hediye ettiği; etkinliğe Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas ve birçok ülkeden katılımcıların bulunduğu belirtildi. Zirvenin 22 Haziran Pazar günü sona ereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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