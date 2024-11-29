Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da Barış ve Adalet Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2024'ün açılışında yaptığı konuşmada, bölgede devam eden çatışmalara dikkat çekerek, "Biz tam 420 gündür bölgemizi kan deryasına çeviren bu cinnet halinin artık son bulmasını arzu ve temenni ediyoruz," dedi. Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı yakalama kararının önemine de vurgu yaptı.

Ateşkesin Kalıcılığına Dikkat Çekti

Erdoğan, "İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz," diyerek, sahada kış şartlarının zorlaşmadan ve daha fazla masum kanı dökülmeden sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin Halkının Yanındayız

29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Filistin halkının direnişine destek veren Erdoğan, "Türkiye ne yapıyorsa barış için, adalet için, tüm bölgenin güvenliği için yapmaktadır. Ne söylüyorsak, inanç mensuplarının yan yana, huzur içinde yaşayabilmesi için söylüyoruz," şeklinde konuştu.

TRT'nin Önemine Dikkat Çekti

Erdoğan, "TRT, saldırıların başladığı ilk günden itibaren Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açmıştır" diyerek, kuruma teşekkür etti. TRT'nin 60. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Erdoğan, TRT'nin haber mecralarının Gazze konusundaki yayınlarını övdü.

Medya ve Kültür Üzerine Eleştiriler

Son dönemde Türkiye'deki dizilerin ve programların içeriklerini eleştiren Erdoğan, izlenme kaygısıyla çekilen yapımların toplumsal değerlere olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Bu yayınların, toplumdaki farklı kesimlerin birleştirici paydasını zayıflattığını vurguladı.

Aile Yapısına Yönelik Tehditlere Karşı Durdu

Erdoğan, "Biz Türkiye'nin iktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanı yapıya karşıyız," diyerek, aile değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, Türkiye'nin barış ve adalet için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirterek, sahadaki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.