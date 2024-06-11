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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, yardımseverlik, merhamet ve dayanışmanın sembolü haline gelen kuruluşun özverili hizmetlerini takdir etti

Yayın Tarihi: 11.06.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve kuruluşun yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Erdoğan’ın, Türk Kızılay’ın özverili hizmetleriyle dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasında yer aldığını belirttiği mesajı paylaşıldı.

Türk Kızılay’ın İyiliğe Adanmış Hizmetleri

Erdoğan, mesajında Türk Kızılay’ın, insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini artırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edindiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, özellikle 6 Şubat'ta yaşanan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde, Türk Kızılay’ın ilk müdahaleyi gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine şefkat elini uzattığını hatırlattı.

Geniş Çaplı Faaliyetler ve Fedakarlık

Türk Kızılay’ın, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, kuruluşun gönüllülerinin fedakarlıklarını takdir ettiğini belirtti. Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay’ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Türk Kızılay’ın Geleceğe Umut Taşıyan Çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın insanlığa hizmet etme misyonunu devam ettireceğine olan inancını dile getirerek, kuruluşun tüm mensuplarını ve gönüllülerini selamladı ve başarı dileklerini iletti.

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