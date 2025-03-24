Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye AB ile İlişkilerini Geliştirmeye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu ilişkilerin ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye-AB İlişkileri

Erdoğan, Türkiye'nin AB ile olan diyaloğunun önemine değinerek, karşılıklı güvenin tesis edilmesinin her iki taraf için de yararlı olacağını ifade etti. Yürütülecek politikaların, her iki tarafın da menfaatini gözetmesi gerektiği mesajını verdi.