Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail'le Ticari İşlemleri Durduran Tek Ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu duruşunun önemine dikkat çekti. "İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur," Cumhurbaşkanı, bu kararla Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığına ve insan hakları ihlallerine karşı durduğuna işaret etti.