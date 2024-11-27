Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin Güvenlik Kuşağı Projesi İlerleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Kuşağı Projesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güney sınırlarını terör örgütlerinin tehdidinden arındırmak için hayata geçirdiği güvenlik kuşağı projesinin detaylarını paylaştı.

Proje Kapsamı ve Hedefler

Erdoğan, projenin Akdeniz’den İran hududuna kadar uzanacağını belirterek, "Ülkemizin güney sınırlarını Akdeniz'den İran hududuna uzanan güvenlik kuşağıyla koruma amaçlı çalışmayı adım adım sonuçlandıracağız" dedi. Bu güvenlik kuşağının, ülkenin güvenliğini sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini ve bu projeyle güvenli bir Türkiye hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.