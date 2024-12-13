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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Suriye'deki Rolü Tepki Topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Suriye'deki Rolü Tepki Topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yönelik yapılan eleştirilere yanıt vererek, "Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri, kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarına vurgu yaparak, Suriye’deki durumun sadece bir askeri operasyon değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Stratejik Varlığı

Bu açıklama ile birlikte, Türkiye'nin Suriye'dki varlığının ardında yatan sebepler ve ülkenin uluslararası siyasetteki konumu yeniden tartışmaya açılmış oldu. Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve insani yardımlarıyla Suriye halkına olan desteğini de vurguladı.

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