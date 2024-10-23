Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu eylemi, Türkiye'nin bağımsızlık ve güvenliğine saldırı olarak nitelendirdi.

Saldırının Önemi

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ'a yönelik saldırı, ülkemizin bekasını ve milletimizin huzurunu tehdit eden kalleş bir eylemdir. Bu saldırı, 'tam bağımsız Türkiye' idealine karşı bir girişimdir," dedi.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Cumhurbaşkanı, terör eyleminin hemen ardından güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde müdahale ederek teröristleri etkisiz hale getirdiğini belirtti. "Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak. Hiçbir terör örgütü emellerine ulaşamayacak," ifadesinde bulundu.

Şehitler ve Yaralılar İçin Başsağlığı

Erdoğan, kalleş terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ayrıca, TUSAŞ'ın çalışanlarına ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayisinin önemini ve ulusal güvenliğe yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.