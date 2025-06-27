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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Forumunda Küresel Ticaretin Yeniden Şekillendiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yaptığı konuşmada güvenli ulaştırma güzergahlarının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Forumunda Küresel Ticaretin Yeniden Şekillendiğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimler ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin yeni ulaşım güzergâhlarının önemini artırdığını vurguladı.

Tarihi Bir Organizasyona Ev Sahipliği

Erdoğan, küresel ticaretin yönünün değiştiği bu kritik dönemde, 70 ülkeden temsilcinin katıldığı forumda Türkiye'nin ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. “İnşallah forum kapsamında sınır ötesi işbirliği imkanları, dijitalleşme, altyapı yatırımları ve transit süreçlerin uyumlaştırılması gibi pek çok konuyu görüşme fırsatı bulacaksınız.” şeklinde konuştu.

Ulaştırma Yatırımları Ekonominin Itici Gücü

Erdoğan, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini sergileyecek bu forumun, uluslararası toplantıdan öte anlam taşıdığına inandığını belirtti. Ulaştırma Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen forumda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, küresel ekonomide lojistik hatların öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Yatırımlar ve Ekonomik Etkileri

Cumhurbaşkanı, son 22 yılda Türkiye'nin kara, hava ve deniz yollarına yaptığı büyük yatırımların temel motivasyonunun, ulaşım imkanlarını geliştirmek olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, "Yol medeniyettir." diyerek, ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Bu yatırımların çeşitli alanlarda üretime ve istihdama olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan'ı, programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan'ı, programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) karşıladı.

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