Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı toplantıda, siyaset ve ülke gündemindeki önemli konuları ele aldı. Görüşmede, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılabilecek ilave adımları masaya yatırdıklarını belirtti. Bu hedefe ulaşmak için gereken stratejilerin önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Toplantının içeriğiyle ilgili detayların da önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

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