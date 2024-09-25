Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan New York'ta Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın Sergisini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Fotoğraf Sergisi ve Katılımcılar

Türkevi'nde açılan sergi, 2019'dan bu yana KADEM'in düzenlediği fotoğraf yarışmalarında ödül alan eserler ile organizasyonun farklı projeleri kapsamında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergide, Türkiye'nin dört bir yanından pek çok kadının yaşamlarından kesitler görmek mümkün.

KADEM Üyeleri ile Sohbet

Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'ndan sergideki fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, vakfın yönetim kurulu üyeleriyle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi

Gümrükçüoğlu, Erdoğan'a, KADEM'in mart ayında gerçekleştirdiği "Gazzeli Kadınlarla Dayanışma Eylemi" ve "İnovasyonda Kadın" programına katılan girişimci kadınların başarı hikayelerini fotoğraf kareleri aracılığıyla anlattı.

Serginin Önemi

New York’taki BM binasının tam karşısında bulunan Türkevi, ziyaretçilere sergide Türkiye’nin kadınlarını ve onların hikayelerini sanatsal bir biçimde tanıma fırsatı sunuyor.