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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte Arasında Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede dayanışma mesajları aldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte Arasında Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme, Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik son gelişmeler üzerine odaklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Genel Sekreter Rutte’nin görüşme esnasında Erdoğan’a, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bünyesinde gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Rutte ayrıca, Türkiye’ye olan dayanışma duygularını da ifade etti.

Bu önemli görüşme, NATO ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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