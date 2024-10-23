Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

BRICS Zirvesi'nde Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sırasında iki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve mevcut uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. BRICS Zirvesinin Önemi

BRICS Zirvesi, küresel ekonomik işbirliği ve dayanışmanın teşvik edilmesi açısından kritik bir platform işlevi görmektedir.