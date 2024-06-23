Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketi taslağında yer alan bazı önemli maddeleri veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hafta Meclis'e sunulacak vergi paketi taslağında önemli değişikliklere imza attığı bildirildi. Taslak üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, üzerinde uzun süre tartışılan ve mükellefleri doğrudan etkileyen bazı maddeler Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi.



SERVET VERGİSİ MADDESİ VETO EDİLDİ

Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından önerilen ve beyana tabi gelir ile harcamalar arasındaki uyumsuzluk durumunda servet vergisi uygulamasını içeren madde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna takıldı. Bu düzenlemeyle, yüksek gelir gruplarının vergi tabanına dahil edilmesi ve vergi gelirlerinin artırılması hedefleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kararıyla taslaktan çıkarıldı.

BORSA KAZANÇ VERGİSİ ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

Borsa İstanbul'da kısa vadeli hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara yönelik olarak planlanan vergi düzenlemesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilen maddeler arasında yer aldı. Taslakta öngörülen vergi oranları, hisse senetlerinin elde tutulma süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Ancak bu düzenleme de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi ve taslaktan çıkarıldı.

DİĞER REDDEDİLEN MADDELER

Erdoğan'ın veto ettiği diğer önemli maddeler arasında, yem ve gübre satışlarında KDV oranlarının artırılması, emlak vergilerinin bölgesel rayiç bedel üzerinden tahsili, kirada stopaj uygulaması, basılı yayınların KDV istisnasının kaldırılması, basit usul esnaf vergi muafiyetinin büyükşehirlerde sonlandırılması, yurt dışı çıkış harcının artırılması, engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılması ve idari para cezalarına gecikme zammı uygulanması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi paketi taslağından veto ettiği maddeler, ekonomik politikalar üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Taslakta yer almayan bu maddelerin, vergi gelirlerindeki artışı sağlama amacı taşıdığı ve ekonomik dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedeflediği biliniyor. Bu gelişmeler, vergi reformu ve ekonomi politikaları üzerindeki gelecekteki adımları da etkileyebilir.

