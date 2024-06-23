Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,82 0,04%
EURO
35,24 -0,18%
ALTIN
2.437,21 -1,62%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketi taslağında yer alan bazı önemli maddeleri veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e sunulacak vergi paketi taslağında servet vergisi ve borsa kazanç vergisi gibi kritik maddeleri veto etti. Detaylar ve taslağın değişen içeriği haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketi taslağında yer alan bazı önemli maddeleri veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hafta Meclis'e sunulacak vergi paketi taslağında önemli değişikliklere imza attığı bildirildi. Taslak üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, üzerinde uzun süre tartışılan ve mükellefleri doğrudan etkileyen bazı maddeler Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi.

SERVET VERGİSİ MADDESİ VETO EDİLDİ

Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından önerilen ve beyana tabi gelir ile harcamalar arasındaki uyumsuzluk durumunda servet vergisi uygulamasını içeren madde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna takıldı. Bu düzenlemeyle, yüksek gelir gruplarının vergi tabanına dahil edilmesi ve vergi gelirlerinin artırılması hedefleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kararıyla taslaktan çıkarıldı.

BORSA KAZANÇ VERGİSİ ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

Borsa İstanbul'da kısa vadeli hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara yönelik olarak planlanan vergi düzenlemesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilen maddeler arasında yer aldı. Taslakta öngörülen vergi oranları, hisse senetlerinin elde tutulma süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Ancak bu düzenleme de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi ve taslaktan çıkarıldı.

DİĞER REDDEDİLEN MADDELER

Erdoğan'ın veto ettiği diğer önemli maddeler arasında, yem ve gübre satışlarında KDV oranlarının artırılması, emlak vergilerinin bölgesel rayiç bedel üzerinden tahsili, kirada stopaj uygulaması, basılı yayınların KDV istisnasının kaldırılması, basit usul esnaf vergi muafiyetinin büyükşehirlerde sonlandırılması, yurt dışı çıkış harcının artırılması, engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılması ve idari para cezalarına gecikme zammı uygulanması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi paketi taslağından veto ettiği maddeler, ekonomik politikalar üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Taslakta yer almayan bu maddelerin, vergi gelirlerindeki artışı sağlama amacı taşıdığı ve ekonomik dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedeflediği biliniyor. Bu gelişmeler, vergi reformu ve ekonomi politikaları üzerindeki gelecekteki adımları da etkileyebilir.

İLGİLİ HABERLER

Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Milyonlarca kişiye zam şoku! 1 Temmuz'da 1.375 TL'ye yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

1999 sonrası SGK girişlilere piyango çıktı! Yeni EYT ile şartsız kuralsız emeklilik yolda

Tüm emeklilere en az 12.500 TL maaş! Meclis'ten onay mührü basıldı

Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

18 yaşını geçen hemen başvurabilir! O bankadan 18.000 TL şartsız ödeme yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi duyuruldu

Milyonlarca kişiye zam şoku! 1 Temmuz'da 1.375 TL'ye yükselecek

SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Mide ağrılarına son! Yoğurtla karıştırıp yendiğinde bulantı, ağrı hepsini geçiriyor

Bugün başvuranın parası yarın hazır! 19.000 TL nakit ödemeye onay çıktı

CV'sini getiren işi kapacak! En az lise mezunu kadın-erkek personel alımı yapılacak

Bana kredi çıkmaz demeyin! Ziraat Bankası her başvurana 60.000 TL kredi verecek!

Büro personeli, danışma memuru ve o kadrolara personel alımı! KPSS'siz dev personel alımı başlatıldı