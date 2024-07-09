Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önünde toplanan vatandaşlar, pankartlar ve bayraklarla sevgi gösterisinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

NATO Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'ı otelin önünde bekleyen Türk vatandaşları, "hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları atarak Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından inerek kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan'ın ABD'deki bu sıcak karşılaması, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlarına olan bağlılık ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Erdoğan'ın oteline gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otel çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Ayrıca otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanılarak güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Erdoğan'ın ABD ziyareti boyunca güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için ABD ve Türk yetkilileri ortak çalıştı.

Erdoğan'ı karşılamaya gelen heyette yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da otel önünde toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kurtulmuş, vatandaşların ilgisi ve sevgi gösterilerinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kurtulmuş, onların sorunlarını ve dileklerini dinledi.



TÜRK VATANDAŞLARININ ERDOĞAN'A DESTEĞİ

ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini ve sevgilerini her fırsatta gösteriyor. Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında sık sık bu tür sevgi gösterilerine şahit olunuyor.

Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği temaslar ve görüşmeler, Türkiye-ABD ilişkileri açısından büyük önem taşıyor. Zirvede ele alınacak konular arasında bölgesel güvenlik, savunma işbirlikleri ve uluslararası ilişkiler yer alıyor. Erdoğan'ın ABD ziyareti boyunca yapacağı temaslar, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yer tutacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılanması, hem Erdoğan'a olan desteği hem de Türk milletinin birliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen bu karşılamada, vatandaşların sevgi gösterileri ve sloganları dikkat çekti.