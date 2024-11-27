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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Sanatın Değerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde Türk sanatı ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Sanatın Değerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatın Önemine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki hattatların kalemleriyle, nakkaşların fırçalarıyla, ustaların çekiçleriyle, ozanların mızraplarıyla yaptıkları dokunuşlar, tam bin yıldır bu topraklara milletimizin mührünü, ruhunu, değerlerini nakşediyor" ifadelerine yer verdi.

Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkmalıyız

Erdoğan, Türkiye'nin farklı köşelerinde sanatlarını icra eden sanatçılara teşekkür etti. Modern kültür endüstrisinin kültürel birikime saldırdığı dönemlerde, sanatçıların kültür mirasını yaşatma çabalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her ilinde, "yaşayan insan hazinesi" olarak tanımlanabilecek, birçok kıymetli insanın mevcut olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu insanlarımız, becerileriyle, ortaya koydukları ürünlerle ülkemize ve dünyaya eşsiz eserler kazandırıyorlar" dedi.

Erdoğan, 2008-2022 yılları arasında 67 miras taşıyıcısının "yaşayan insan hazinesi" ilan edildiğini belirterek, bu isimlerden 15'inin ebediyete irtihal ettiğini ifade etti. Ayrıca, 2024 yılında 25 yeni ustayı "yaşayan insan hazinesi" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Sanat ve Zanaatın Önemi

Şeyh Sadi Şirazi'nin hikmet dolu sözlerini anımsatan Erdoğan, hüner kelimesinin anlamının sanatı da kapsadığına vurgu yaptı. "Sanat da zanaat gibi insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahiptir," diyerek Türk sanatının tarihsel önemine dikkat çekti. Sanatın millet olmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu topraklarda sanatkarların, değerlerimizi sahiplenerek onları yaşatan gerçek hazineler olarak gördüklerini söyledi.

Unutulmaya Yüz Tutmuş Değerler

Erdoğan, "Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi aşk ile ayakta tutan sanatçı üstadlarımız var. Yüreklerindeki aşkı, ellerindeki maharetle birleştiren bu insanlarımızın Rabbim sayılarını artırsın" diyerek, bu ustaların sanatlarına olan tutkulu yaklaşımlarını övdü.

Bu değerli konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sanatının zenginliğini ve kültürel mirasın korunmasının önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

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