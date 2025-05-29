Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Millet Bahçelerini Açtı: Yeşil Alanlar ve Çevre Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Millet Bahçelerini Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümü'nde gerçekleşen programda, gençlerin bilimde ve sanatta ülke için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Millet Bahçeleri ile Yeni Yeşil Alanlar

Erdoğan, toplamda 428 bin 100 metrekare büyüklüğe sahip 4 yeni millet bahçesinin açıldığını belirtti. "İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz," dedi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 35 milyon metrekare yeşil alana sahip 292 millet bahçesi tamamladıklarını hatırlatan Erdoğan, İstanbul'da ise 34 millet bahçesi açıldığını ve yapımı süren 20 millet bahçesi olduğunu söyledi. Bu alanların afet zamanlarında toplanma alanı olarak tasarlandığına dikkat çekti.

Çevre ve Sıfır Atık Projesine Dikkat

Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü ifade etti ve Depozito Yönetim Sistemi'nin pilot uygulamasının Sakarya'da başlatıldığını, 2026'da ise tüm Türkiye'de devreye alınacağını belirtti. "Bu projelerle geri dönüşümü teşvik ederek çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlanacak," dedi.

Muhtemel Eleştirilere Cevap

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar," dedi. Bu eleştirilerinin ardından gerçek doğal güzelliklere vurgu yaptı.

SOLOTÜRK'ten Gösteri Uçuşu

Programda, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK de Beykoz semalarında şov yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gibi birçok yetkili eşlik etti.

Erdoğan konuşmasını, "Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun," diyerek sonlandırdı. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçeleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.