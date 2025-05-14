Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Ülkenin Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, Erdoğan, Büyükelçilerle ayrı ayrı görüşerek, ülkeleri arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lewis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lewis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.