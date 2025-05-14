DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,46 -0,49%
ALTIN
3.960,97 0,06%
BITCOIN
4.008.972,64 0,11%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti ve güven mektuplarını aldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD Büyükelçilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Ülkenin Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve ABD büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, Erdoğan, Büyükelçilerle ayrı ayrı görüşerek, ülkeleri arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lewis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lewis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!