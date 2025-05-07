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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Açılışında Kritik Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerji yatırımlarının açılışında enerji arz güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Açılışında Kritik Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenebilir Enerji Yatırımları Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde katılımcılara seslenen Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bakan Alparslan Bayraktar ve ekibine teşekkür etti.

Enerji Dönüşümü ve Türkiye'nin Hedefleri

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyelinin yeniden değerlendirildiğini belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, açılışı yapılan projelerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, enerji talebinin artışının yanı sıra çevresel sorunlarla da karşı karşıya kalındığını belirtti. "Enerji ihtiyacının her gün arttığı bir tabloda küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, bu durumun karmaşık sorunlarla yüzleştiğimizin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Enerji Arz Güvenliğinin Önemi

Enerji politikalarının tüm ülkelerde milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür" dedi. Avrupa'daki enerji kesintilerini örnek göstererek enerji arzının kritik önemini bir kez daha hatırlattı.

Gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabetin daha da sertleşeceğini dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yaşanan krizlerde enerji, belirleyici rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin enerji taleplerinin hızla arttığını da sözlerine ekledi.

Enerji Stratejisi ve Hedefler

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin enerji ihtiyacının 20 yılda 3 katına çıktığını ve elektrik talebinin 2035'te en az %50 oranında artmasının öngörüldüğünü aktardı. İthal enerji kaynaklarının payının şu anda %70 seviyesinde olduğunu belirtti.

Hedeflerinin enerji ithalatını azaltmak ve Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke yapmak olduğunu kaydeden Erdoğan, ülkenin geniş yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Sonuç olarak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili stratejilerini geliştirmeye devam edip, bu alandaki yatırımlarını artırarak enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmayı amaçladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağda) da yer aldı.

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