Cumhurbaşkanı konuk olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile bir araya geldi. Erdoğan, BAE liderlerinin sıcak karşılamalarına teşekkür ederek, Dubai'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, doğru değerlere sahip olarak çıktıkları yolda büyük değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini bugüne dek ortaya koyduklarını ifade etti. Son 21 yıllık iktidarları boyunca Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat geliştirerek ilerlettiklerini belirtti.



Erdoğan, 20 yıl önceki Türkiye'yi düşünenler ile bugünkü Türkiye'yi karşılaştıranların ülkenin kısa zamanda nasıl büyük bir başarı öyküsü oluşturduğunu, nasıl sessiz bir değişim yaptığını anlayıp takdir ettiğini belirtti.

"Bugün büyüyen ekonomisiyle, güçlü altyapısıyla, uluslararası alanda artan etkinliğiyle, diplomasi kulvarında elde ettiği başarılarıyla, savunma alanındaki atılımlarıyla kendinden söz ettiren bir Türkiye gerçeği var."

DEPREM BÖLGESİ İÇİN HEDEF 200 BİN KONUT TESLİMİ

Erdoğan, geçen yıl 6 Şubat'ta Türkiye'nin en büyük doğal felaketlerinden birine tanık olduğunu, 11 ilde 14 milyon insanı etkileyen depremde 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Depremin üzerinden daha 1 sene bile geçmeden enkazları kaldırdık. Vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını giderdik. İnşası tamamlanan 31 binden fazla konutu depremzedelerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapmayı hedefliyoruz. Tam bir yıl önce asrın felaketini yaşamış bir millet olarak dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle hamdolsun yaralarımızı süratle sarıyoruz. Buradan bir kez daha milletimizle dayanışmasını esirgemeyen başta Emirlikler olmak üzere tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Erdoğan, tüm bu adımları atarken dünyanın çeşitli yerlerindeki milyonlarca muhtaç insana yardımcı olmayı da unutmadıklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı uzun yıllardır ağırladığını hatırlattı.

ÜLKENİN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİ İLE ÇEVRİLİ

Erdoğan, ülkenin etrafının ateş çemberiyle kuşatıldığını, ancak hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümediklerini söyledi. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için büyük bir emek, sabır, gayret, tecrübe ve dirayet gösterdiklerini belirten Erdoğan, önlerindeki engeller ne kadar büyük olursa olsun, yılmadan yorulmadan Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini azimle sürdürdüklerini vurguladı. Erdoğan, bugün de sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşlerinin devam ettiğini ifade etti. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı. Türkiye'nin son çeyrek asrına mührünü vurmuş bir hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının, kazandığımız her bir zaferin, hayata geçirdiğimiz her reformun arka planında çok büyük bir emek, sabır, gayret, tecrübe ve dirayet vardır. Türkiye'yi takip edenler bu zorlu sürecin kilometre taşlarını çok iyi biliyor. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun, yılmadan yorulmadan Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelemizi azimle sürdürdük. Bugün de sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam ediyor."

21 YILI AŞKIN SÜRELİ MİLLETE HİZMET

Erdoğan, siyasete olan tutkusunu ve halkına hizmet etme arzusunu samimi bir şekilde dile getirdi. 40 yıldan fazla bir süredir siyasi hayatın içinde yer alan Erdoğan, gençlik yıllarında sivil toplum faaliyetleriyle başladığı siyasi mücadelesini daha sonraki yıllarda farklı siyasi makamlarda sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"1994 senesinde henüz 40 yaşında bir siyasetçiyken Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildim. Yaklaşık 4,5 yıl sürdürdüğümüz bu vazifemiz sırasında bugün bile takdirle konuşulan çok önemli hizmetlere, eserlere ve yatırımlara imza attım. Okuduğumuz bir şiir nedeniyle hapse atılmamız sonucu siyasi hayatımız bir süre kesintiye uğradı. Ama buna rağmen İstanbul'daki başarımız, önümüzde yeni kapıların açılmasına, çok daha büyük bir başarı hikayesinin yazılmasına vesile oldu." dedi.

Erdoğan Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin kuruluşundan kısa süre sonra seçimde başarılı ilerle gösterdiklerini belirtti. İlk kurulduğu andan itibaren vatandaşa hizmet için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan sözlerine şu şekilde eklemeler yaptı:

"2001 senesinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla bugün genel başkanlığını yürüttüğümüz AK Parti'mizi kurduk. Partimizin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz ilk seçimlerden açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Hapse girdiğimizde kimi gazeteler 'muhtar bile olamaz' manşetleri atmıştı ama biz insanımızın teveccühüyle önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla yaklaşık 21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkarlık ediyoruz."

ODAK NOKTA 31 MART SEÇİMLERİ

Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerde tarihi bir başarı elde ettiklerini, şimdi de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne odaklandıklarını söyledi. Erdoğan, bu seçimlerde 18. zaferlerini almaya hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, hükümet olarak yaptıkları çalışmaların ve hedeflerinin altını çizdi. Erdoğan, siyasette varlık gayelerinin geride güzel bir miras bırakmak olduğunu ifade etti ve açıklamasında,

"Son olarak mayıs ayında yüzde 90'ları bulan katılım oranıyla gerçekleşen ve oldukça çekişmeli geçen seçimlerde tarihi bir başarıya daha imza attık. Şimdi de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlanıyoruz. 48 gün sonra. Allah'ın izniyle bu seçimlerde 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çünkü biz geçmişte olduğu gibi şimdi de 'insan için ancak emeğinin karşılığı vardır' inancıyla çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, hükümet olarak yaptıkları çalışmalarda ve karşılaştıkları zorluklarda daima "insanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibini kendilerine rehber edindiklerini söyledi. Erdoğan, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattıklarını, büyüttüklerini, güçlendirdiklerini ifade etti. Halkın gücü ve desteği sayesinde bunları başardıklarını, bugün de aynı çizgide yollarına devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, siyasette varlık gayelerinin geride güzel bir miras bırakmak olduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde devam etti:

"Burada bir noktayı da özellikle vurgulamam gerekiyor. Tüm bu süreçler boyunca hükümet işlerinde daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini kendimize rehber edindik. Biz insanı yaşatarak, insana dokunarak, insanı yücelterek, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik. İnsanımıza sahip çıktıkça insanımız da devletine ve bize sahip çıktı. Halkımızın gücü ve desteği olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık. Bugün de aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. Bizim siyasette varlık gayemiz geride hayırla, şükranla ve hayır duayla yad edilecek güzel bir miras bırakmaktır."

FİLİSTİN'DE KATLİAMLAR SÜRÜYOR

Erdoğan konuşmasında Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramının devam ettiğine de değindi. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını yok sayarak Filistin topraklarını adım adım işgal etmeye devam ettiğini vurguladı. İsrai'in özellikle Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil halkı hedef alarak katliam ve yıkım yaptığına dikkat çekti. Erdoğan Filistin halkının işgal altında yaşam mücadelesi verirken, uluslararası toplumun sessizliği ve çifte standardı adaletsizliği daha da derinleştirdiğini belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkının nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüştür. Halının altına süpürülerek sorunlar çözülemez."