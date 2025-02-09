Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile ATO Congresium'da düzenlenen muhteşem bir törenle evlendi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Ferhat Yılmaz Evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, düzenlenen nikah töreniyle Esra Alperen ile evlendi. Tören, ATO Congresium'da gerçekleştirildi ve birçok davetli katıldı.

Mutlu Bir Gün

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ailemiz için çok özel bir gün. Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza teşekkür ederim," ifadelerini kullandı. Ayrıca, gençlere hayırlı kapılar açılması temennisinde bulundu.

Şahitlikler

Nikah töreninde, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki çiftin nikahını kıyarken, şahitlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bazı bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak gibi isimler yaptı. Ayrıca, birçok siyasetçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de katıldığı tören, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

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