Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçe Görüşmelerinde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir yönetim merkezi olduğunu vurguladı.

Külliye'nin Rolü ve Altyapısı

Görüşmelerde, Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı dediğiniz yer, biz külliye diyoruz; bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim merkezi. Burada elbette belli bir altyapı ve personel olacak; korunacak ve çeşitli hizmetler sunulacak" ifadesini kullandı.

AK Parti İktidarı ve Bütçe İstikrarı

Yılmaz, 22 yıldır aralıksız iktidarda olan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın, toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladığı 23. bütçeyi hazırlamanın istikrar göstergesi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Üzerine Gözlemler

Bugün üzerinde en çok tartışılan konulardan birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyleyen Yılmaz, bu sistemin demokratik bir yapı sunduğunu ifade etti. Yılmaz, "Sistemler ülkelere göre değişkenlik gösterir; Türkiye'de de halkın oyuyla, onayıyla bu sisteme geçilmiştir" dedi.

Sistem İyileştirmeleri ve Partilerin Rolü

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyileştirilmeye açık olduğunu ve her sistemde olduğu gibi bazı eksiklikler bulunabileceğinin altını çizdi. Parti sayısının, ülkelerin seçim sistemlerine bağlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'deki 158 partisinin fazlalığına da dikkat çekti.

Bakanlık Atamalarına İlişkin Açıklamalar

Yılmaz, geçmiş sistemde bakanların seçilmediğini, her iki sistemde de bakan atamalarının yapıldığını belirtti. "Bakanlar her zaman atanarak gelmişlerdir. Doğrudan bakanın seçildiği bir sistemimiz hiçbir zaman olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bütçesi

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bütçesi hakkında da bilgi vererek, 2018 yılında bu bütçenin toplam bütçe içindeki payının %0,32 iken, 2025’te %0,11 olacağını söyledi. "Bu bütçenin önemli bir kısmı, barışı koruma gibi hizmetlerde kullanılıyor" dedi.

Ekonomik Büyüme ve Gelecek Öngörüleri

Makroekonomik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamları %2,1 olarak belirlendi. 17 çeyrektir kesintisiz büyüme sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu yıl için öngörülerinin %3,5 civarında olduğunu da belirtti.

Yılmaz, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda politikalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.