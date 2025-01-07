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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Valiler Buluşması'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Valiler Buluşması'na katılarak yerel yönetimlerin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Valiler Buluşması'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Valiler Buluşması'nda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 2025 Valiler Buluşması programının açılışına katıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlendi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Valiler Buluşması'nda, 81 ilimizin valileriyle bir araya gelerek insan odaklı yönetim anlayışımızı, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ele aldık. Deprem, sel, yangın gibi afetler başta olmak üzere milletimizin zor günlerinde valilerimizin gösterdiği dayanışma ruhu ve başarıyla yürüttükleri çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, konuşmasının devamında, bu buluşmanın ülkemiz, milletimiz ve tüm şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

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