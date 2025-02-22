Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Kongresi Öncesi Dış Politika Vizyonunu Anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Kongresi Öncesi Yabancı Konukları Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yılda bir kez yapılan kongre öncesinde, davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, diplomatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna verilen yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir parçası olarak stratejik önceliklerimiz, bölgemizde barışı ve güvenliği kuvvetlendirmek” ifadesine yer verdi. Ayrıca, dış ilişkilerde yapısal temellerin güçlendirilmesi ve ekonomik refah için kararlı adımlar atıldığını vurguladı.

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının 1,3 trilyon dolara, kişi başına düşen milli gelirin ise 15 bin doların üzerine çıktığını aktardı.

Jeopolitik Gerilimler ve Ekonomik İstikrar

Devam eden jeopolitik gerilimlere rağmen, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra ekonomik istikrar ve sosyal refah için çaba sarf ettiğini belirten Yılmaz, “Geçen yıl 62 milyon turiste ev sahipliği yaptık” dedi. Enflasyonu düşürmek ve kapsayıcı bir büyümeyi sürdürmek ana hedefleri arasında yer alıyor.

Terörle Mücadele ve Barış Çabaları

Yılmaz, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine tam destek verdiğini belirterek, uluslararası alanda barış sağlama hedefinin önemine dikkat çekti. Ukrayna-Rusya Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmaları hakkında, “Kalıcı barışı bölgemizde tesis etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uluslararası Destek

Suriye'deki duruma dair de bilgi veren Yılmaz, “Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası desteğin elzem olduğunu” vurgulayarak, ambargoların kaldırılması gerektiğini söyleyerek, “Suriye halkı yeniden ülkelerini inşa etmeye çalışıyor” dedi.

Diplomasi ve Küresel Adalet Vurgusu

Yılmaz, dünya genelinde yaşanan adaletsizliklere karşı diplomasiye ihtiyaç olduğunu ve bunun için uluslararası bir düzenin kurulması gerektiğinin altını çizdi. “Dünya beşten büyüktür” ifadesinin çağrısı ile daha adil bir dünya hedefini ortaya koydu.

Sonuç olarak, Yılmaz, AK Parti'nin hem tarihi takip edip hem de tarihi şekillendirdiğine dikkat çekerek, kongrelerin bir yenilenme fırsatı sunduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresine davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna, AK Parti Genel Merkezi'nde akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa katılarak konuşma yaptı.

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresine davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna, AK Parti Genel Merkezi'nde akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programa katılarak konuşma yaptı.