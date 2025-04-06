Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı(AA) kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki hakikatleri tarihe not düştüğünü belirtti.

Milli Mücadele Sürecindeki Önemi

Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 6 Nisan 1920'de, milletin bağımsızlık tutkusuyla beslenerek zorlu koşullar altında kurulduğunu hatırlattı. Bu süreçte, AA'nın Milli Mücadele'nin sesini duyurmak konusundaki kritik rolünün altını çizdi.

Global Etki ve Başarılar

Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın bir asrı aşan birikimiyle "Değişen dünyanın habercisi" olarak küresel ölçekte etkili ve güvenilir haber kaynaklarından biri haline geldiğinin altını çizdi. Yılmaz; "Tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki hakikatleri tarihe not düşen Anadolu Ajansı'nın 105'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm çalışanlarına daha nice başarılı yıllar diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.