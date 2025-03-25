Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Balkanlarla Türkiye'nin kaderi birdir.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balkanların ve Türkiye'nin Gücüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Edirne İftar Programı’nda yaptığı konuşmada, Balkanlar'la Türkiye'nin kaderi birdir. diyerek, güçlü, istikrarlı ve birlik içinde bir Balkan coğrafyasının Türkiye'nin menfaatine olduğunu ifade etti. Yılmaz, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin de Balkanlar'ın menfaatine olduğunun altını çizdi.

Balkanlar ile Ortak Tarih

Edirne Valiliği tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Yılmaz, Balkan ülkelerindeki soydaş ve akraba topluluklarla geçmişten bugüne süregelen gönül birliğinin ortak tarih açısından değerli bir miras olduğunu belirtti. Tarihin, inancın ve kültürün yüklediği emaneti taşımaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu bağların geleceğe taşınması adına yürütülen çalışmalara vurgu yaptı.

Barış, İstikrar ve Refah İçin Çalışıyoruz

Yılmaz, Edirne'de kalıcı huzur ve güçlü bir gelecek inşa etmek için gereken adımları attıklarını aktardı. Kamu kurumları tarafından desteklenen çeşitli projelerin Balkanlar'daki varlıklarını pekiştirdiğini dile getirerek, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kuruluşların bölgedeki projelerden bahsetti.

Eğitim ve Kültür Vurgusu

Balkan ve Rumeli Türklerinin tarihini genç nesillere aktarma amacıyla belgesel ve kitap projelerinin yürütüldüğünü belirten Yılmaz, Türk ve akraba toplulukların eğitim ihtiyaçlarına yönelik burs ve okul materyali yardımları sağlandığını ifade etti. 1992-2024 yılları arasında 11 bin 807 öğrenciye burs verildiğini, bu yıl ise toplam 1277 başvuru alındığını kaydetti.

Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

Yılmaz, Türkiye'de yükseköğrenim gören 10 binin üzerinde Balkan öğrencinin bulunduğunu belirtti ve ticaret hacminin 37 milyar doları bulduğuna dikkat çekti. Geçmişte olduğu gibi bugün de Balkanlar'a birlik ve beraberlik ruhuyla yaklaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

Gelecekteki Vizyon

Balkanlar ile Türkiye arasındaki dostluğun giderek güçleneceğine inandığını ifade eden Yılmaz, Balkanlar'ın birliğe, beraberliğe, istikrara ve refaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Edirne'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın Balkanlar'la olan kardeşliğin yılı olacağını sözlerine ekledi.