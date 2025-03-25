Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Balkanlarla Türkiye'nin kaderi birdir.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Edirne İftar Programı’nda Balkanların ve Türkiye’nin birlikte güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Balkanlarla Türkiye'nin kaderi birdir.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balkanların ve Türkiye'nin Gücüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Edirne İftar Programı’nda yaptığı konuşmada, Balkanlar'la Türkiye'nin kaderi birdir. diyerek, güçlü, istikrarlı ve birlik içinde bir Balkan coğrafyasının Türkiye'nin menfaatine olduğunu ifade etti. Yılmaz, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin de Balkanlar'ın menfaatine olduğunun altını çizdi.

Balkanlar ile Ortak Tarih

Edirne Valiliği tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Yılmaz, Balkan ülkelerindeki soydaş ve akraba topluluklarla geçmişten bugüne süregelen gönül birliğinin ortak tarih açısından değerli bir miras olduğunu belirtti. Tarihin, inancın ve kültürün yüklediği emaneti taşımaya devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, bu bağların geleceğe taşınması adına yürütülen çalışmalara vurgu yaptı.

Barış, İstikrar ve Refah İçin Çalışıyoruz

Yılmaz, Edirne'de kalıcı huzur ve güçlü bir gelecek inşa etmek için gereken adımları attıklarını aktardı. Kamu kurumları tarafından desteklenen çeşitli projelerin Balkanlar'daki varlıklarını pekiştirdiğini dile getirerek, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kuruluşların bölgedeki projelerden bahsetti.

Eğitim ve Kültür Vurgusu

Balkan ve Rumeli Türklerinin tarihini genç nesillere aktarma amacıyla belgesel ve kitap projelerinin yürütüldüğünü belirten Yılmaz, Türk ve akraba toplulukların eğitim ihtiyaçlarına yönelik burs ve okul materyali yardımları sağlandığını ifade etti. 1992-2024 yılları arasında 11 bin 807 öğrenciye burs verildiğini, bu yıl ise toplam 1277 başvuru alındığını kaydetti.

Ekonomik İlişkiler Güçleniyor

Yılmaz, Türkiye'de yükseköğrenim gören 10 binin üzerinde Balkan öğrencinin bulunduğunu belirtti ve ticaret hacminin 37 milyar doları bulduğuna dikkat çekti. Geçmişte olduğu gibi bugün de Balkanlar'a birlik ve beraberlik ruhuyla yaklaşmaya devam ettiklerini vurguladı.

Gelecekteki Vizyon

Balkanlar ile Türkiye arasındaki dostluğun giderek güçleneceğine inandığını ifade eden Yılmaz, Balkanlar'ın birliğe, beraberliğe, istikrara ve refaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Edirne'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın Balkanlar'la olan kardeşliğin yılı olacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüşmesi Başladı
2
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok"
3
Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı
4
ABD'de STK'lar Huckabee'nin İsrail Büyükelçiliği İçin Atanmasına İtiraz Etti
5
Bakan Tunç'tan Şiddetle İfade Özgürlüğü Mesajı: 'Şiddet Araç Olamaz'
6
Kremlin, Rusya ve Ukrayna Enerji Tesisleri İçin ABD ile Anlaşma Sağladı
7
Çevre Bakanlığı 210 Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği