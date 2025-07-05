Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de Yeğeninin Cenazesine Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden yeğeni Şiyar Güneş'in Bingöl'deki cenaze törenine katılarak, acılı aileye destek verdi.

Yeğeni Şiyar Güneş, 36 yaşında, Ankara'dan uçakla Elazığ Havalimanı'na ulaştırıldı ve ardından kara yoluyla Bingöl'e getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirildi. Törene katılan isimler arasında Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl gibi önemli isimler yer aldı.

Cenaze merasimine vatandaşların ve çeşitli kurum temsilcilerinin de katılımı, Güneş'in ailesine olan desteği gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden yeğeni Şiyar Güneş'in Bingöl'deki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden yeğeni Şiyar Güneş'in Bingöl'deki cenaze törenine katıldı.