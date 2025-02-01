Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ardahan İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da ihracat ve turizm gelirindeki artışları vurguladı, enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ardahan İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ardahan'da Ekonomi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü." dedi.

İş Dünyası İle İstişarelere Önem Veriyoruz

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen buluşmada, plan yaparken istişarelere önem verdiklerini ifade etti. Yılmaz, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ekonomideki Zorluklar ve Jeopolitik Gerilimler

Yılmaz, "Ekonomide önemli bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya hala ortalamalarına gelmiş değil. Gerek ekonomik büyüme gerek ticaret anlamında dünya, hala tarihi ortalamalarının altında seyrediyor. Nispi bir toparlama var ama dünya tam eski günlere dönebilmiş değil." diye konuştu. Ayrıca, Kuzey ve Güney'deki jeopolitik gerilimlere de değinerek, bloklaşmaların arttığına dikkat çekti.

Yatırımlar ve Enflasyonla Mücadele

Yılmaz, Ardahan'ın potansiyelinin farkında olduklarını vurguladı ve yatırımların artırılması için yatırımcıların yanında olduklarını belirtti. 2023 yılındaki depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, enflasyonla mücadelenin süreceğini aktardı: "Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Bu yılın ocak ayı, geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olacağını tahmin ediyoruz. Yıl sonuna geldiğimizde enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. 2026-2027 perspektifinde tek haneli rakamları hedefliyoruz."

İstihdam artışının devam ettiğini kaydeden Yılmaz, genel ekonomik durumla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'daki ziyaretleri kapsamında 'İş Dünyası Buluşması'...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'daki ziyaretleri kapsamında 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'daki ziyaretleri kapsamında 'İş Dünyası Buluşması'...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'daki ziyaretleri kapsamında 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

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