DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,73 -0,31%
ALTIN
2.960,53 -0,92%
BITCOIN
3.378.465,1 -2,69%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Açıklamaları: Beklentiler Üzerinde Sonuçlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde cari açık ve istihdam gibi konularda beklenenden daha iyi sonuçlar alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Açıklamaları: Beklentiler Üzerinde Sonuçlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bütçe Görüşmelerinde Önemli Bilgiler Aktardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesine dair milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, cari açık, bütçe açığı, rezervler ve istihdam konularında beklenenden daha iyi sonuçlarla karşılaşıldığını açıkladı. Ancak, enflasyonun beklenenden daha yüksek çıktığına da değindi.

Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik Denge

Yılmaz, enflasyonun düşürülmesi adına sürdürdükleri çalışmalara vurgu yaparak, bunun ekonomik büyüme ve sosyal denge açısından kritik olduğunu ifade etti. "Geçiş dönemini tamamladık ve cari açıkta dramatik bir düşüş sağlandı" diyen Yılmaz, cari açığın %6'lardan %1'ler civarına düştüğünü belirtti.

Kur Korumalı Mevduat ve Ekonomik İstikrar

Kur Korumalı Mevduat (KKM) mekanizmasının geçici bir araç olduğunu ifade eden Yılmaz, finansal istikrar sağlamak için hızlı bir çıkış sürecinin başlatıldığını bildirdi. Mevduatlar içindeki payının %6'lara düştüğünü de açıkladı.

Sosyal Konut ve Yapısal Reformlar

Ekonomide yapısal reformların önemine değinen Yılmaz, sosyal konut projelerinin önceliklendirileceğini belirtti. Gıda arzı ve enerji alanındaki yatırımların da artırılacağını vurguladı.

İnsani Kalkınma ve Savunma Sanayiindeki Dönüşüm

Yılmaz, Türkiye'nin insani kalkınmışlık endeksinde en yüksek grupta yer aldığını ve savunma sanayiindeki dönüşümün devrim niteliğinde olduğunu belirtti. Yerli savunma sanayiindeki yerlilik oranının %20'den %80'e çıktığını ifade etti.

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele

Uyuşturucu bağımlılığı konusuna da değinen Yılmaz, arz ve talep taraflarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Riskli grupların rehabilitasyonunun önemine dikkat çekerek, koruyucu mekanizmaların devreye girmesi gerekliliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı
2
Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik
3
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı
4
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı
5
Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
6
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı
7
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı