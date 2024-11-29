Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Açıklamaları: Beklentiler Üzerinde Sonuçlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bütçe Görüşmelerinde Önemli Bilgiler Aktardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesine dair milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, cari açık, bütçe açığı, rezervler ve istihdam konularında beklenenden daha iyi sonuçlarla karşılaşıldığını açıkladı. Ancak, enflasyonun beklenenden daha yüksek çıktığına da değindi.

Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik Denge

Yılmaz, enflasyonun düşürülmesi adına sürdürdükleri çalışmalara vurgu yaparak, bunun ekonomik büyüme ve sosyal denge açısından kritik olduğunu ifade etti. "Geçiş dönemini tamamladık ve cari açıkta dramatik bir düşüş sağlandı" diyen Yılmaz, cari açığın %6'lardan %1'ler civarına düştüğünü belirtti.

Kur Korumalı Mevduat ve Ekonomik İstikrar

Kur Korumalı Mevduat (KKM) mekanizmasının geçici bir araç olduğunu ifade eden Yılmaz, finansal istikrar sağlamak için hızlı bir çıkış sürecinin başlatıldığını bildirdi. Mevduatlar içindeki payının %6'lara düştüğünü de açıkladı.

Sosyal Konut ve Yapısal Reformlar

Ekonomide yapısal reformların önemine değinen Yılmaz, sosyal konut projelerinin önceliklendirileceğini belirtti. Gıda arzı ve enerji alanındaki yatırımların da artırılacağını vurguladı.

İnsani Kalkınma ve Savunma Sanayiindeki Dönüşüm

Yılmaz, Türkiye'nin insani kalkınmışlık endeksinde en yüksek grupta yer aldığını ve savunma sanayiindeki dönüşümün devrim niteliğinde olduğunu belirtti. Yerli savunma sanayiindeki yerlilik oranının %20'den %80'e çıktığını ifade etti.

Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele

Uyuşturucu bağımlılığı konusuna da değinen Yılmaz, arz ve talep taraflarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Riskli grupların rehabilitasyonunun önemine dikkat çekerek, koruyucu mekanizmaların devreye girmesi gerekliliğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.