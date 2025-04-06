Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Lideri Özel'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Halkın seçtiğine 'cunta' demek, esas itibarıyla halkı 'cuntacı' olarak nitelendirmektir. Milli iradeyi yok saymaktır.' ifadelerini kullandı.

Özel'in Sözlerine Yanıt

Özel'in, Mayıs 2023 seçimlerinde %50'den fazla oy alarak seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti 'cunta' olarak nitelendirmesine dikkat çeken Yılmaz, bu dilin demokratik siyasete değil, vesayetçi geleneğe ait olduğunu belirtti. Yılmaz, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı tabanını aşağılayan bu dil fırsat bulduğunda her türlü aşırılığı ve baskıyı yapacağını şimdiden göstermektedir.' dedi.

Kamplaştıran Siyaset Dili

Yılmaz, muhalefet dilinin gerginlik ve kutuplaştırma hedeflediğini vurgulayarak, 'Bu şekildeki bir muhalefet anlayışının, hem ana muhalefet partisine hem de ülkemize zarar vereceğini' söyledi. Yılmaz, geçmişte olduğu gibi halkın gerekli cevabı sandıklarda vereceğine inandığını ifade etti.

Ekonomik İstikrar Vurgusu

Bunun yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik 'çirkin' üslubun kabul edilemez olduğunu belirten Yılmaz, 'Sorumlu bir muhalefet; ekonomiyi baltalamayı değil, 85 milyonun refahı için yapıcı eleştiriler ile destek olmayı gerektirir.' şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'na Vurgu

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni hedeflere yürüyeceğini ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğini belirterek, 'Halkımızın refahını artırmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.