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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Cevdet Yılmaz, Elazığ'daki depremden etkilenenler için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara yönelik bir mesaj paylaştı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. AFAD ve diğer ilgili kuruluşlarımız saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

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