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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ercan Havalimanı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Rum kesimindeki iş dünyası girişimlerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 11:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ercan Havalimanı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş dünyasına yönelik girişimlerin iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti. Yılmaz, bu tür çalışmaların işbirliği ruhuna uygun olmadığını vurguladı.

Karşılıksız Kalmayacak Girişimler

Yılmaz, Rum kesiminde yapılan bu girişimlerin karşılıksız kalmayacağını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yönelik zarar verme çabalarına kayıtsız kalınmayacağını dile getirdi. Yılmaz, her ziyarette Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağların güçlendiğini söyledi.

Görüşmeler ve Temaslar

Ercan Havalimanı’nda yapılan karşılamada, Yılmaz’ı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumak için atılması gereken adımların değerlendireceğini bildirdi.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Türkiye'nin güçlü bir garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olacağına dikkat çeken Yılmaz, “Cenevre'de iki devletin işbirliği yapabileceği güzel bir atmosfer oluşmuştu. Ancak son dönemdeki gelişmeler bu işbirliği ruhuna aykırı” dedi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk halkına olan sevgisini dile getirerek, iki ülkenin ilerleyen çalışmalarının hayır getirmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağda) ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağda) ile ortak basın açıklaması yaptı.

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