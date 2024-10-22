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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıldönümünde Önemli Açıklamalar

Yılmaz, HAK-İŞ yıl dönümünde sosyal refahın artırılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılması hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan HAK-İŞ Kuruluş Yıldönümünde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, HAK-İŞ'in Kuruluş Yıldönümünde Konuştu

Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 49. kuruluş yıldönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz," dedi.

Çalışanların Refahı İçin İyileştirmeler

Yılmaz, konuşmasında, çalışma hayatını etkileyen konularda temel ilkelerinin hem çalışanı hem de işvereni mağdur etmeden uzlaşı sağlamak olduğunu belirtti. Son yıllarda çalışanların ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade etti.

Vergi Düzenlemeleri ve Kamu İhtiyaçları

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sendikal örgütlenmenin kolaylaştırılması ve iş güvenliği düzenlemeleri gibi birçok alanda işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu vurguladı. Asgari ücret artışı ve kamuya kayda değer bir yükümlülükten feragat edilmesi gibi önlemlerin, işçinin yanında olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Yılmaz, istihdamda kayıt dışılığın geçmişte %50'lerin üzerinde olduğunu, şimdiyse %20'lerin üzerinde bir seviyede bulunduğunu dile getirerek, bu durumu en az seviyelere çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hayatta Kalma ve İnsan Hakları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Yılmaz, insanlık onurunun ağır şekilde ihlal edildiğine vurgu yaptı. "Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan bir İsrail hükümeti var. Umut ediyoruz ki, bölgedeki ateşkes en kısa sürede sağlanır ve insani yardımlar ihtiyacı olanlara ulaşır," dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını toplum refahının artırılması ve ekonomik büyüme hedefleriyle tamamladı.

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