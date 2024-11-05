Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul Üniversitesi'nde Eğitim Vizyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Önemine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Geleneksel Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin tek tip olmamasını, farklılaşmasını ve her üniversitenin bulunduğu bölgeye uygun işlevler kazanmasını istedi.

Eğitimin Rolü ve Dönüşümü

Yılmaz, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet işlevlerine dikkat çekerek, "Üniversiteler bireylerin gelişimine katkı sağlarken, bilimsel ve ekonomik potansiyeli artırıyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kökleri olduğunu belirten Yılmaz, bu köklü eğitim kurumunun geçmişte pek çok değerli isim yetiştirdiğini söyledi.

Açık Üniversite Anlayışı

Unutulmaması gerekenin üniversitelerin "açık sistemler" olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Zihinlerde duvarlar olmamalı" dedi. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi'nin kapısının her zaman açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın En İyi Tıp Eğitim Sistemlerinden Biri

Konuşmasında Türkiye'nin tıp alanındaki başarılarına da vurgu yapan Yılmaz, "Dünyada en iyi doktor yetiştiren ülkelerden biriyiz. Teorik eğitim ile pratiği birleştirdiğimiz sürece başarılı olabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

2053 Vizyonu ve Fırsat Eşitliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin 2053 vizyonuna dikkat çeken Yılmaz, Cumhuriyet'in en önemli değerlerinden birinin fırsat eşitliği olduğunu vurgulayarak, "Hangi yörede doğarsanız doğun, devletten eşit fırsatlar almanız çok kıymetlidir" dedi.

Kadınların Eğitime Erişimi

Son 22 yılda kadınların eğitimine büyük önem verildiğini söyleyen Yılmaz, yükseköğretimdeki kadın okullaşma oranının %51’e çıktığını açıkladı ve bu dönüşümün toplumsal etkilerinin gelecekte daha net görüleceğini bildirdi.

Yurt İmkanları ve Eğitim Yatırımları

Yılmaz, yurt yatak kapasitesinin 993 bine çıktığını belirterek, Türkiye'nin en fazla yurt imkanı olan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, eğitim bütçesinin %14,8'ini eğitime ayırdıklarını vurguladı.

Özel Sektör ile İş Birlikleri

Yılmaz, özel sektör ile üniversitelerin iş birliğine de değinerek, üniversitelerin kaynak üreten kurumlar olması gerektiğini ve girişimci üniversite anlayışını güçlendirmenin önemini belirtti.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve diğer yetkililer katılım gösterdi.

UNICERA Fuarı Ziyareti

Yılmaz, sosyal medya hesabından UNICERA İstanbul Fuarı'ndaki ziyaretine de değinerek, Türkiye'nin seramik, banyo ve mutfak sektörlerindeki gücünü vurguladı. 330 katılımcı firma ve 1200'den fazla markanın yer aldığını belirtti.

Yılmaz, Türk seramik sektörünün uluslararası pazardaki yükselişini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.