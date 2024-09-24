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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'de Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de sivil toplum ve hemşehri dernekleri buluşmasında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir'de Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir'de Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de gerçekleşen Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu. Yılmaz, farklılıkların çatışma kaynağı değil, zenginlik olduğunu vurguladı.

Emperyalist Oyunlara Dikkat Çekti

Yılmaz, "Farklılıklarımızı çatışma konusu haline getirip milletimizin gücünü kırmaya çalışan emperyalist oyunlara karşı birlikte durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik öncesinde İzmir Ticaret Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla sohbet etti. Yılmaz, yapılan ikramları kabul edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplumsal Güç Üç Unsurda Saklı

Yılmaz, Türkiye'nin gücünü artırmak için devleti, özel sektörü ve sivil toplumu bir araya getirmenin önemine dikkat çekti. "Bu üç unsur güçlü bir ilişki kurduğu sürece başarı mümkün. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" diye konuştu.

Depremzedelere Yönelik Çalışmalar

Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 200 bin konutun bu yıl teslim edileceğini belirtti. "2026'nın ortalarına kadar toplam 450 bin konutu tamamlayacağız" dedi.

Ekonomi Hakkında Olumlu Mesajlar

Türk ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinden ve cari açıkta kaydedilen azalmalardan bahsetti. "Ekonomik programımız başarılı sonuçlar veriyor, buna engel olmaya çalışanlar var ancak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İzmir Körfezi Sorunları

Yılmaz, İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunları bildiklerini belirterek, yerel yönetimlerin sorumluluklarına dikkat çekti. Yatırımların önemini vurgulayarak, "Halkın gerçek ihtiyaçlarına dönük yatırımlara odaklanmalılar" dedi.

Programda, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve diğer idareciler de yer aldı. Yılmaz, yerel yönetimlere ve özel sektöre çağrıda bulunarak, sorunların çözümü için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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