Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadınlar Boks Şampiyonası'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Kutlama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk sporcuları tebrik etti. 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu için duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz, paylaşımında, "Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanarak üst üste 3. dünya şampiyonluğuna ulaşan Busenaz Sürmeneli'yi ve gösterdikleri büyük mücadeleyle gümüş madalyayı elde eden sporcularımız Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan sporcularımızın başarılarının devam etmesini diliyorum," ifadelerini kullandı.