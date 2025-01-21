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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kartalkaya Yangını İçin Taziye Mesajı

Cevdet Yılmaz, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kartalkaya Yangını İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ise sabır ve başsağlığı diledi.

Yaralılara Şifa Diledi

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun."

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