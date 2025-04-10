Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Açıklaması

Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Tanıtım Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için projeler üretmeye, kaynak sunmaya, teknik destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Lefkoşa'nın, KKTC'nin başkenti ve en büyük şehri olması sebebiyle, nitelikli sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın günden güne arttığının altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin desteği ile hayata geçirilen hastane projesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Modern Sağlık Tesisinin Önemi

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin sadece bir bina değil, Lefkoşa halkının uzun süredir beklediği çağdaş sağlık hizmetine erişim vizyonu olduğuna dikkat çeken Yılmaz, projenin detaylarını aktardı.

Hastane, 50 bin metrekarelik kapalı alanı, 320 yatak kapasitesi, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 12 ameliyathane ve ileri tıbbi cihazlarla donatılmış altyapısıyla bölgenin en kapsamlı sağlık projelerinden biri olma özelliğine sahip.

Yılmaz, hastanenin planlanmasının sadece mevcut nüfus göz önünde bulundurularak değil, 2035 yılı da düşünülerek yapıldığını vurguladı. Bu sayede hem acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı verileceği hem de uzmanlaşmış birimlerle daha etkin teşhis ve tedavi süreçlerinin yönetileceği ifade edildi.

Sağlık Turizmine Katkı

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin sadece Lefkoşa'ya değil, tüm KKTC halkına hizmet vermek üzere planlandığına dikkat çeken Yılmaz, bu merkezin acil vakalar için hızlı müdahale sağlayacağını ve sağlık turizmi açısından KKTC'nin cazibesini artıracağını belirtti.

Yılmaz, ayrıca Lefkoşa'nın sağlık alanında bir çekim merkezi haline gelmesi için devam eden projeler arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'ndeki renovasyon çalışmalarını da aktardı.

Kıbrıs Türk halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunma taahhüdünü yineleyen Yılmaz, "Bu eser, bir binadan öte, gönüller arasındaki bağı pekiştiren bir köprüdür." diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nin yanında olma iradesini yineledi.

Tanıtım toplantısının ardından Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililerle birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi'nin yeni binalarında incelemelerde bulundu. Toplantıda Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısına katıldı. Programda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 3) ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağda) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısına katıldı. Programda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 3) ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağda) de yer aldı.