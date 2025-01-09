Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısında Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısında doğurganlık ve aile politikalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısında Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun İlk Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, doğum izinlerinden kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesine, doğum yardımlarından esnek ve uzaktan çalışmaya kadar pek çok başlığı bu kurulda ele alacaklarını duyurdu.

Nüfus politikalarının sadece demografik bir hedef değil, ülkenin geleceğine yön verecek stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti.

Stratejiler ve Eylem Planları Oluşturulacak

Yılmaz, nüfus yapısını güçlendirecek ve doğurganlık oranlarını artıracak politikaların kurumlar arası eş güdümle uygulanacağını belirterek, kurulu en az 6 ayda bir toplayacaklarını ifade etti. "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek" diyen Yılmaz, ilk toplantının gündeminde demografik yapı ve aile ile gençlik fonu ile doğum yardımlarının yer aldığını duyurdu.

Türkiye'de doğurganlık oranlarının 1,51'e düştüğünü ve bunun tarihsel olarak en düşük değer olduğunu belirten Yılmaz, durumun, toplumsal ve ekonomik alanlarda büyük değişimlere yol açabileceğinin altını çizdi. Özellikle, 2001 yılında ortalama 2,38 çocuk olan doğurganlık hızının 2023'te ciddi bir düşüş gösterdiğini ifade etti.

Demografik Değişiklikler ve Aile Kurumu

Yılmaz, Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızında geçen yıllara göre keskin bir düşüş yaşandığını ve mevcut verilerin sürdürülebilir bir aile yapısı için acil tedbirler alınması gerektiğine işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca, TÜİK verilerine dayanarak, evlenme ve boşanma oranlarının yanı sıra yaşlı nüfusun artışına da dikkat çekti.

Toplantıda ele alınan konular arasında aile dinamiklerinin güçlendirilmesi, genç evliliklerin desteklenmesi, doğum yardımlarının artırılması gibi maddeler yer aldı. Yılmaz, toplumu olumlu yönde etkileyecek tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Eylem Planları ve Politika Önerileri

Yılmaz, kurul kapsamındaki çalışmalarda doğurganlık hızındaki düşüşe dair stratejilerin oluşturulacağını, aile ve toplumsal yapıdaki değişimlerin değerlendirileceğini söyledi. Özellikle, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışma grupları ve komitelerin kurulacağını kaydetti.

Son olarak, güçlü bir aile ve nüfus yapısının desteklenmesi için sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarda tüm paydaşların iş birliğine vurgu yaptı. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer bakanlar ve pek çok yetkilinin katıldığı belirtildi.

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