Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Askerlere Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu görevde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Tunceli Ovacık'taki Kaza

Zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 jandarma uzman çavuş ve 1 jandarma uzman onbaşı için Yılmaz, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Taziye Mesajı İçeriği

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tunceli Ovacık'ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."