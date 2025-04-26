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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'un 2025 EİT Turizm Başkenti ilan edilmesini ve Türkiye'nin turizm potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılışı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2024 itibarıyla 62 milyonu aşan turist sayısı ve 61 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biri olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Şu anda ilk 5 ülke arasında ülkemiz yer alıyor. Amacımız bu potansiyeli 12 aya ve tüm ülkeye yaymaktır." dedi.

Erzurum'un Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri

Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen törenin önemine vurgu yaparak, Erzurum'un 2025 için EİT Turizm Başkenti ilan edilmesi'nin kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha görünür kılacağını belirtti.

Bölgesel Refah İçin EİT İşbirliği

Yılmaz, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesi olmanın ötesinde, bugün teşkilatın etkinliğini güçlendiren ülkeler arasındayız. Amacımız bu kardeşlik bağlarını büyüterek bölgesel refah artırmaktır." diye ekledi.

Stratejik Enerji Projeleri ve Turizm Potansiyeli

Erzurum'un, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi uluslararası enerji projeleri açısından kritik bir konumda olduğunu belirten Yılmaz, şehrin enerji koridorlarının kavşak noktasında bulunmasının jeopolitik önemini artırdığını vurguladı. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin kış turizmi denildiğinde akla gelen şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak, Palandöken ve Konaklı gibi kayak merkezlerinin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Doğa Turizmi Olanakları

Yılmaz, Erzurum‘un doğal zenginliklerinin yıl boyunca doğa ve açık hava sporlarına olanak sağladığına dikkat çekti. Özellikle Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları ve Uzundere Vadisi gibi alanların öne çıktığını söyledi.

Hedefler ve Planlamalar

Erzurum'un 2025 yılı boyunca "Turizm Başkenti" unvanı kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Yılmaz, toplam turist gecelemesini 1 milyonun üzerine çıkarmak ve yabancı turist oranını yüzde 25'e ulaştırmak hedefinde olduklarını ifade etti. Yeni otel ve konaklama yatırımları ile hem istihdamın artması hem de yatak kapasitesinin genişlemesi amaçlandığını vurguladı.

Teşekkürler ve District İlişkilendirmeler

Sürece katkı sunan EİT üyesi ülke temsilcilerine teşekkür eden Yılmaz, 2025 Turizm Başkenti unvanının Erzurum’a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Açılış öncesinde Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti ve AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da programda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'daki Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da programda yer aldı.

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