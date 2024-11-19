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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye-Lesotho Ticaret Hedefi: 50 Milyon Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısında ticaret hacmini 50 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye-Lesotho Ticaret Hedefi: 50 Milyon Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İkili ticaret ve yatırımlarımızın gerçek potansiyelini yakalaması için ilk aşamada 50 milyon dolar ticaret hacmine ulaşma hedefi belirledik" dedi.

Yılmaz, başkentte bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yılmaz, "İlgili kurumlarımız ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen bu toplantının, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Maketane'nin Ziyareti Önemli Adım

Matekane'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Yılmaz, "Sayın Başbakanın ülkemizi geniş bir heyetle ziyaret ediyor olması, ilişkilerimizi güçlendirecektir. Bu ziyaretin, ticari ilişkilerde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" dedi. Ayrıca, iki ülke iş dünyanın buluşturan bu toplantının yeni fırsatlar sunacağına vurgu yaptı.

Türkiye'nin Lesotho ile İlişkileri

Yılmaz, Türkiye'nin Lesotho ile olan ilişkilerini ilerletme arzusunda olduğunu, karşılıklı yatırımları teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlemenin önemine değindi. "Lesotho ile ticaret hacmimiz sembolik bir seviyede. 3 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi göz önüne alındığında, bu potansiyelin altında kalındığını belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Yatırım Fırsatları

Türk firmalarının şu an Lesotho'da yatırımlarının bulunmadığını belirten Yılmaz, "Ancak, işbirliklerimizin artmasıyla Türk girişimcilerin Lesotho'daki fırsatları değerlendirmesini umuyoruz. İki ülke ilişkilerini enerji, madencilik, tarım, eğitim, turizm ve çevre alanlarında geliştirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları

Yılmaz, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla iki yılda bir düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu gibi etkinliklerin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Lesotho ile yapılacak bir İş Konseyi kurulmasının ilişkileri geliştireceğine inandığını ifade etti.

Ticaret ile İlgili Beklentiler

Yılmaz son olarak, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti ve "Lesotho'nun Highland Water Projesi'nde Türk müteahhitlerinin yer almasını bekliyoruz" diyerek, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini artırma hedeflerini yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 4), başkentte bir otelde düzenlenen Türkiye-Lesotho...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 4), başkentte bir otelde düzenlenen Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 4), başkentte bir otelde düzenlenen Türkiye-Lesotho...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 4), başkentte bir otelde düzenlenen Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.

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