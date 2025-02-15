Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a Tepki: Cevap Vermek Doğal Bir Hak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a Tepki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'a yönelik tepkilere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz," dedi.

İfade Özgürlüğü ve Eleştiri Hakkı

Yılmaz, hukuk kuralları çerçevesinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkının önemli olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, bu eleştirileri eleştirmenin de temel bir hak olduğunu vurguladı.

Adli Soruşturmalar ve Toplumsal İstişare

Adli soruşturmaların hukukun konusu olduğunu ve bağımsız yargı tarafından karara bağlanacağını hatırlatan Yılmaz, demokratik siyasette istişare yaklaşımını savundu. Ülkenin geleceği için toplumun her kesimini dinlemeye ve birlikte çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı ve Gelecek Vizyonu

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlıkla inşa edilemeyeceğini, gerçekçi politikalar ve umutla ilerlemek gerektiğini ifade etti. Son 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile elde edilen başarıların devam edeceğini, ülkeyi daha ileriye taşıyacak reformların kararlılıkla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Yılmaz, uluslararası ekonomik ve jeopolitik meselelerin yaşandığı bu kritik dönemde, iç cepheyi güçlendirmeye ve kapsayıcı demokratik siyasete devam edeceklerinin altını çizdi.