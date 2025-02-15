Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a Tepki: Cevap Vermek Doğal Bir Hak

Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'a yönelik tepkilerle ilgili yaptığı paylaşımda, siyasi görüşlere cevap vermenin doğal bir hak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a Tepki: Cevap Vermek Doğal Bir Hak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a Tepki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD'a yönelik tepkilere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz," dedi.

İfade Özgürlüğü ve Eleştiri Hakkı

Yılmaz, hukuk kuralları çerçevesinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkının önemli olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, bu eleştirileri eleştirmenin de temel bir hak olduğunu vurguladı.

Adli Soruşturmalar ve Toplumsal İstişare

Adli soruşturmaların hukukun konusu olduğunu ve bağımsız yargı tarafından karara bağlanacağını hatırlatan Yılmaz, demokratik siyasette istişare yaklaşımını savundu. Ülkenin geleceği için toplumun her kesimini dinlemeye ve birlikte çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı ve Gelecek Vizyonu

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlıkla inşa edilemeyeceğini, gerçekçi politikalar ve umutla ilerlemek gerektiğini ifade etti. Son 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile elde edilen başarıların devam edeceğini, ülkeyi daha ileriye taşıyacak reformların kararlılıkla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Yılmaz, uluslararası ekonomik ve jeopolitik meselelerin yaşandığı bu kritik dönemde, iç cepheyi güçlendirmeye ve kapsayıcı demokratik siyasete devam edeceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
2
Afyonkarahisar'da Filistinli Göçüne Karşı Protesto Düzenlendi
3
İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıktı
4
Zelenskiy, Avrupa'ya Ortak Ordu Kurma Çağrısı Yaptı
5
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı
6
Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Temsilcisi Kellogg ile Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor