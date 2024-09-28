DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.241.491,79 0,35%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzensiz Göç ve Suriye İlişkileri Üzerine Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin düzensiz göç konusundaki stratejileri ve Suriye ile ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzensiz Göç ve Suriye İlişkileri Üzerine Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'teki 'Hafta Sonu' programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed arasındaki olası görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin yeni bir yaklaşım geliştirdiğini ve bu sürecin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçün Türkiye için bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Yılmaz, “Vatandaşımız haklı olarak düzensiz göçten şikayetçi. Bu, dünyanın ortak bir problemi” dedi. İçişleri Bakanlığı ile yürütülen mücadelelerin sonuç verdiğini ve son bir yılda göçte belirgin bir azalma yaşandığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon civarında olduğunu ve kamuoyunda tartışılan rakamların gerçekçi olmadığını ifade etti. Suriye’ye dönüşlerin hızlandığını belirten Yılmaz, şimdiye kadar 700 bin kişinin geri döndüğünü kaydetti.

Siyasi Çözüm Arayışları

Yılmaz, Suriye'de yeni bir yapı oluşmasının Türkiye için önemli olduğunu, barış ortamının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Suriye'deki siyasi duruma dair, “Köklü bir siyasi yapılanma olmadan bu süreçlerin kolay olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Yatırım Ortamı ve Ekonomik Beklentiler

Türkiye'nin son 20 yılda 268 milyar dolar doğrudan yatırım aldığını hatırlatan Yılmaz, hedeflerinin bu oranı artırmak olduğunu belirtti. Yine, “Dünyada olumlu bir hava var, özellikle faizlerin düşmesi yatırımcılar için avantaj sağlıyor” dedi. Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu bölgelerinde ihracat oranlarının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Öngörülebilirlik ve Siyasi İstikrar

Yılmaz, Türkiye'nin öngörülebilirlik konusunda güçlü bir dönemde olduğunu belirterek, siyasi istikrarın yatırım ortamına olumlu yansıdığını ifade etti. Belirsizliklerin azaltılması için gereken adımların atıldığını vurguladı.

İlişkiler ve Gelecek Beklentileri

Son olarak, İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, “Bölgesel gerilimi artıran tavırları kınıyoruz” dedi. Erken seçim tartışmalarına ise kesinlikle katılmadığını belirtti. Yılmaz, ekonomik reformların ve yatırımların devam edeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-PAOK Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
2
Bursa'da Deniz Otobüsünde Adam Cesedi Bulundu
3
Küçükçekmece'de Bilim Şenliği Coşkusu
4
İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor
5
Kahramanmaraş'ta 103 Yıllık Top Mermisi Bulundu
6
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Kur'an Kursu Temelini Attı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek