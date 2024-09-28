Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzensiz Göç ve Suriye İlişkileri Üzerine Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'teki 'Hafta Sonu' programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed arasındaki olası görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin yeni bir yaklaşım geliştirdiğini ve bu sürecin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçün Türkiye için bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Yılmaz, “Vatandaşımız haklı olarak düzensiz göçten şikayetçi. Bu, dünyanın ortak bir problemi” dedi. İçişleri Bakanlığı ile yürütülen mücadelelerin sonuç verdiğini ve son bir yılda göçte belirgin bir azalma yaşandığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının 3 milyon civarında olduğunu ve kamuoyunda tartışılan rakamların gerçekçi olmadığını ifade etti. Suriye’ye dönüşlerin hızlandığını belirten Yılmaz, şimdiye kadar 700 bin kişinin geri döndüğünü kaydetti.

Siyasi Çözüm Arayışları

Yılmaz, Suriye'de yeni bir yapı oluşmasının Türkiye için önemli olduğunu, barış ortamının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Suriye'deki siyasi duruma dair, “Köklü bir siyasi yapılanma olmadan bu süreçlerin kolay olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Yatırım Ortamı ve Ekonomik Beklentiler

Türkiye'nin son 20 yılda 268 milyar dolar doğrudan yatırım aldığını hatırlatan Yılmaz, hedeflerinin bu oranı artırmak olduğunu belirtti. Yine, “Dünyada olumlu bir hava var, özellikle faizlerin düşmesi yatırımcılar için avantaj sağlıyor” dedi. Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu bölgelerinde ihracat oranlarının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Öngörülebilirlik ve Siyasi İstikrar

Yılmaz, Türkiye'nin öngörülebilirlik konusunda güçlü bir dönemde olduğunu belirterek, siyasi istikrarın yatırım ortamına olumlu yansıdığını ifade etti. Belirsizliklerin azaltılması için gereken adımların atıldığını vurguladı.

İlişkiler ve Gelecek Beklentileri

Son olarak, İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, “Bölgesel gerilimi artıran tavırları kınıyoruz” dedi. Erken seçim tartışmalarına ise kesinlikle katılmadığını belirtti. Yılmaz, ekonomik reformların ve yatırımların devam edeceğini ifade etti.