Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın İnovaLİG Ödül Töreni'nde Yaptığı Konuşma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Meclis'e sundukları yeni paketle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkının artırılacağını belirtirken, "Bu kapsamda Meclis'imize bir paket teklif edilmiş durumda. Özellikle Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Tüm unsurlar bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek" dedi.

İhracat Hedefleri ve İnovaLİG Programı

Yılmaz, TİM tarafından düzenlenen İnovaLİG programının bu yıl 11.sini gerçekleştirdiklerini ve 67 farklı ilden toplam 2,302 firmanın başvuru yaptığını duyurdu. 2014'te 460 başvuru ile başlayan program, her yıl daha fazla ilgi görerek büyümeye devam ediyor.

Geçen yılın İnovasyon Şampiyonu 30 firmanın 2023'te toplamda 6.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Türk ekonomisinin akıncıları" olarak adlandırdığı ihracatçılara desteklerinin süreceğini vurguladı.

Büyüme ve İhracat Hedefleri

Cevdet Yılmaz, yıl sonu ihracat hedefinin 264 milyar dolar olduğunu belirtti. Son 22 yılda Türk ekonomisinin dolar bazında yaklaşık 5 kat büyüme kaydettiğine dikkat çeken Yılmaz, bu süre içinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azalttıklarını ifade etti.

Finansman ve Desteklerin Artırılması

Finansmana erişimin artırılması için Türk Eximbank'ın sermayesinin yükseldiğini belirten Yılmaz, ihracatçılara 410 milyar lira kadar reeskont kredisi sağlandığını kaydetti. Ayrıca, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatındaki artışa da vurgu yaptı.

Gelecek Hedefleri ve Vize Kolaylıkları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve iş dünyasına yönelik vize kolaylıklarının sağlanması gerektiğini belirtti. "İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde iş dünyası odaklı bazı somut adımlar atmamız mümkündür" şeklinde konuştu.

İnsansız Hava Araçları ve Savunma Sanayi

Yılmaz, insansız hava araçlarındaki başarılı ihracatın Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir konuma geldiğini ifade ederek, "Dünyanın en fazla satış yapan ülkesi olarak zirvede yer alıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. ​​​Etkinlik kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

