Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

Asgari Ücrete Yüksek Zam Beklentisi

2024 yılı asgari ücret zammı için milyonlarca vatandaş büyük bir heyecanla bekliyor. Asgari ücretli çalışan sayısı göz önüne alındığında, zammın etkileri sadece bu maaşla çalışanlarla sınırlı kalmayacak.

Toplantılarda Neler Konuşuluyor?

Asgari ücretle ilgili ilk toplantıda herhangi bir rakam belirlenmezken, 16 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıda zamla ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bilindiği üzere, zam oranının kesinleşmesi ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması ay sonuna kadar zorunlu.

Güncel veriler ve yapılan açıklamalar, asgari ücretin artırılması konusunun gündemde kalmasına yol açarken, 2024 yılı Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyon beklentisinin %44 seviyelerine yükselmesi, maaşlarda da bu oranda bir artış yapılmasını zorunlu kılmakta.

Alım Gücünün Korunması Gerekiyor

Uzmanların belirtiğine göre, hayat pahalılığı karşısında asgari ücrette %45’lik bir artış yapılması önemli. Ekonomistler, çalışanların alım güçlerinin korunması adına bu artışın şart olduğunu vurguluyor.

Son yıllarda gerçekleşen yüksek asgari ücret artışları, diğer çalışanların da ücret beklentilerini artırırken, işverenler de zam oranlarını buna göre şekillendiriyor.

Zam Oranlarına Dair Senaryolar

Asgari ücrete yönelik %25’lik bir zam yapılacağına dair birçok spekülasyon bulunmakta. Uzmanlar arasında %30-35 arasında bir artış yapılacağı tahmin ediliyor. Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Işıl Kurnaz Baltacı, A Haber’e yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete %45 düzeyinde bir artış beklemek, özellikle Cumhurbaşkanımız devreye girdikten sonra oldukça olası" dedi. Yapılan bu açıklama, beklenen zam oranının bu seviyelere yakın olabileceğine dair tahminleri güçlendiriyor.