2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

2025 yılı, maaş zamları ve ürün ile hizmet zamları bakımından herkes tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayında ilk ÖTV artışı ile başlayacak olan zam furyasının ardından, maaş zamlarının şekillenmesi, dar gelirli vatandaşların giderlerini bir nebze olsun daha kolay karşılayabilmelerini sağlayacak. Bu süreçte Aile Bakanlığı aracılığıyla sağlanan sosyal destekler konusunda da önemli gelişmeler yaşanacak.

Mevcut zamlı ödemeler ile Ocak ayında şekillenecek olan sosyal destekler, Şubat ayı ödemelerine yansıtılacak. Devletin yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarına yardım eden birçok belediye de bulunmaktadır. Bu belediyeler, kendi kriterlerine göre belirlenen hanelere aylık destek ödemeleri yapıyor. Bu konuda yeni zam açıklamaları yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Müjde!

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), maddi sıkıntılar yaşayan haneler için güzel bir haber paylaştı. 2025 yılı itibarıyla, Sosyal Destek İstanbulkart ile sunulan aylık nakdi destek miktarı, 1000 TL'den 1500 TL'ye yükseltiliyor.

Belediye meclisinde alınan bu kararın, İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanın hayatına dokunması ve onlara daha rahat bir yaşam sunması bekleniyor.

İstanbulkart Başvuruları Nasıl Yapılır?

İstanbul'da ikamet eden ve sosyal inceleme sonucunda ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen herkes, Sosyal Destek İstanbulkart'a başvurabilir. Başvuru işlemleri ise oldukça kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilir. İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden başvuru yapmak mümkündür.